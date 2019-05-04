Пашинян считает инерционные процессы из прошлого основной проблемой Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал инерцию основной проблемой страны.
"Сегодня в Армении ни один гражданин не ограничен в своих законных действиях. Сегодня наша основная проблема - в следующем: есть многие инерционные процессы из прошлого, которые мешают. В экономической сфере инерция проявляется в том, том, что люди не хотят верить в то, что видят, слышат. Они продолжают нуждаться в разрешении и получении одобрения", - сказал он в субботу на форуме бизнес-программ "Мой шаг во имя Араратской области".
По словам главы правительства, более 90% людей, желающих инвестировать в экономику, хотят лично встретиться и согласовать свои действия с руководителем или руководством страны.
"Это наша работа, но мы должны понимать, что время ограничено - это инерция, которая нам мешает", - сказал премьер.
Н.Пашинян обратился к желающим участвовать в экономической жизни страны: "То, что вы слышите и видите в Армении - это реальность, и основная задача правительства - сделать так, чтобы никто не имел необходимости обращаться в правительство для ведения экономической деятельности".
Он также отметил, что крупнейшая миссия правительства заключается в том, чтобы граждане в своей будничной жизни как можно меньше нуждались в правительстве и общении с госорганами.
Министр обороны Азербайджана отмечает важность обеспечения высокой боеготовности армии
Азербайджан и Бразилия подпишут более 10 соглашений о двустороннем сотрудничестве
Louis Dreyfus может открыть бизнес для инвесторов впервые за свою 168-летнюю историю
Баффет объявил об инвестициях Berkshire в Amazon и посетовал, что не сделал этого раньше
Режим ЧС введен в лесах Зейского района Приамурья из-за пожаров
Белоруссия решила бороться за проведение Суперкубка УЕФА-2021
Летевший с базы Гуантанамо Boeing 737 приводнился на реке в штате Флорида, жертв нет
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Питьевой водой до конца 2019 года будут обеспечены еще 5 городов Азербайджана – Алиев
ГААД направит 22,5 млн манатов на капремонт дорог в регионах Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк ВТБ (Азербайджан) обновил режим работы трех филиалов
В Нахичевани прошел заключительный тур Олимпиады по русскому языку и литературе - 2019
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР