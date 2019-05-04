Пашинян считает инерционные процессы из прошлого основной проблемой Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал инерцию основной проблемой страны.

"Сегодня в Армении ни один гражданин не ограничен в своих законных действиях. Сегодня наша основная проблема - в следующем: есть многие инерционные процессы из прошлого, которые мешают. В экономической сфере инерция проявляется в том, том, что люди не хотят верить в то, что видят, слышат. Они продолжают нуждаться в разрешении и получении одобрения", - сказал он в субботу на форуме бизнес-программ "Мой шаг во имя Араратской области".

По словам главы правительства, более 90% людей, желающих инвестировать в экономику, хотят лично встретиться и согласовать свои действия с руководителем или руководством страны.

"Это наша работа, но мы должны понимать, что время ограничено - это инерция, которая нам мешает", - сказал премьер.

Н.Пашинян обратился к желающим участвовать в экономической жизни страны: "То, что вы слышите и видите в Армении - это реальность, и основная задача правительства - сделать так, чтобы никто не имел необходимости обращаться в правительство для ведения экономической деятельности".

Он также отметил, что крупнейшая миссия правительства заключается в том, чтобы граждане в своей будничной жизни как можно меньше нуждались в правительстве и общении с госорганами.