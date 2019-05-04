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Внешняя политика 04.05.2019 13:26

Спикер Милли меджлиса совершит визит в Италию

Спикер Милли меджлиса (парламент) Азербайджана отправится в понедельник с визитом в Италию, сообщает пресс-служба парламента.

«В рамках визита О.Асадов обсудит с руководством Сената и Палаты депутатов Италии перспективы сотрудничества между законодательными органами двух стран», - отмечается в сообщении.

Визит спикер Милли меджлиса в Италию продлится до 8 мая.

Р.Бабаев

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Тэги: ИТАЛИЯ, СПИКЕР, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]