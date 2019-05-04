Спикер Милли меджлиса совершит визит в Италию

Спикер Милли меджлиса (парламент) Азербайджана отправится в понедельник с визитом в Италию, сообщает пресс-служба парламента.
«В рамках визита О.Асадов обсудит с руководством Сената и Палаты депутатов Италии перспективы сотрудничества между законодательными органами двух стран», - отмечается в сообщении.
Визит спикер Милли меджлиса в Италию продлится до 8 мая.
Р.Бабаев
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