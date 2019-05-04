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Внешняя политика 04.05.2019 14:27

Азербайджан и Бразилия подпишут более 10 соглашений о двустороннем сотрудничестве

Азербайджан и Бразилия готовят к подписанию более десяти соглашений о двустороннем сотрудничестве в различных сферах, заявил спикер Милли меджлиса (парламента) Октай Асадов, сообщает пресс-служба азербайджанского парламента.

«Договорно-правовая база между Азербайджаном и Бразилией включает в себя семь соглашений о сотрудничества в различных областях. В настоящее время к подписанию готовятся 11 двусторонних договоров», - сказал О.Асадов на встрече с председателем Палаты депутатов Бразилии Родриго Майя.

Было отмечено, что по итогам 2018 года взаимный товарооборот между Азербайджаном и Бразилией составил $171 млн.

О.Асадов подчеркнул, что эти показатели не отражают имеющегося у двух стран потенциала, отметив необходимость активизации экономического сотрудничества и деятельности двусторонней МПК.

«Мы желаем развивать сотрудничество в сферах легкой и пищевой промышленности, АПК, туризма, в которых Бразилия обладает большим опытом», - сказал спикер.

О.Асадов поблагодарил бразильскую сторону за поддержку территориальной целостности Азербайджана и справедливой позиции Баку в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта

«Бразилия заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном в энергетической и сельскохозяйственной сферах», - сказал, в свою очередь, Р.Майя.

Председатель Палаты депутатов отметил также наличие широкого потенциала для углубления двусторонних связей в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В конце встречи О.Асадов вручил Р.Майя «Парламентскую медаль» Милли меджлиса за заслуги в развитии двусторонних отношений.

Р.Бабаев

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, РАЗВИТИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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