Азербайджан и Бразилия подпишут более 10 соглашений о двустороннем сотрудничестве

Азербайджан и Бразилия готовят к подписанию более десяти соглашений о двустороннем сотрудничестве в различных сферах, заявил спикер Милли меджлиса (парламента) Октай Асадов, сообщает пресс-служба азербайджанского парламента.
«Договорно-правовая база между Азербайджаном и Бразилией включает в себя семь соглашений о сотрудничества в различных областях. В настоящее время к подписанию готовятся 11 двусторонних договоров», - сказал О.Асадов на встрече с председателем Палаты депутатов Бразилии Родриго Майя.
Было отмечено, что по итогам 2018 года взаимный товарооборот между Азербайджаном и Бразилией составил $171 млн.
О.Асадов подчеркнул, что эти показатели не отражают имеющегося у двух стран потенциала, отметив необходимость активизации экономического сотрудничества и деятельности двусторонней МПК.
«Мы желаем развивать сотрудничество в сферах легкой и пищевой промышленности, АПК, туризма, в которых Бразилия обладает большим опытом», - сказал спикер.
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«Бразилия заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном в энергетической и сельскохозяйственной сферах», - сказал, в свою очередь, Р.Майя.
Председатель Палаты депутатов отметил также наличие широкого потенциала для углубления двусторонних связей в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.
В конце встречи О.Асадов вручил Р.Майя «Парламентскую медаль» Милли меджлиса за заслуги в развитии двусторонних отношений.
Р.Бабаев
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