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СНГ 04.05.2019 19:36

В Казахстане кандидатом в президенты впервые зарегистрирована женщина

Центризбирком Казахстана в субботу принял постановление о регистрации депутата мажилиса парламента (нижняя палата) Казахстана Дании Еспаевой кандидатом в президенты страны на предстоящие в июне внеочередные выборы главы государства, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Д.Еспаева была выдвинута кандидатом в президенты от демократической партии "Ак жол".

"Все документы, необходимые для регистрации Д.Еспаевой кандидатом на предстоящие президентские выборы, предоставлены в ЦИК и полностью соответствуют предъявляемым требованиям", - сказала член ЦИК Зауреш Баймолдина на заседании.

Она сообщила, что в поддержку Д.Еспаевой собраны подписи 144 098 граждан, из них достоверными признаны 139 541.

В предыдущих президентских гонках в Казахстане желание участвовать изъявляли женщины-самовыдвиженцы, однако ни одна из них не доходила до этапа регистрации Центризбиркомом в качестве кандидата в президенты. Таким образом, Дания Еспаева стала первой женщиной в стране, которая получила регистрацию ЦИК в качестве кандидата в президенты.

58-летняя Д.Еспаева имеет экономическое образование. В разные годы занимала руководящие должности в областных филиалах банков. С марта 2016 года является депутатом мажилиса.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 9 июня.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КАНДИДАТ, ЖЕНЩИНА, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]