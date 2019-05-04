Молдавия должна последовательно добиваться вывода российских войск из Приднестровья - министр обороны

Министр обороны Молдавии Евгений Стурза считает, что только комплексный подход поспособствует выводу российских войск из Приднестровья.

"Вывод российских войск с территории Республики Молдова является реальным, но для этого необходима государственная политика на уровне страны. Нужен комплексный подход, чтобы добиться вывода российских войск из Приднестровья. К сожалению, прошло почти 28 лет с тех пор, как мы требуем вывода российских войск с территории Республики Молдова, но все эти усилия тщетны", - заявил Е.Стурза в субботу журналистам в одном из учебных центров Национальной армии Молдавии.

Он выразил уверенность, что "добиться вывода российских войск из Молдавии реально, если действовать последовательно".

"К сожалению, у нас все еще сохраняется наша традиционная молдавская игра - шаг вперед, два назад. Сегодня мы говорим, что хотим вывода войск, завтра власть меняется, и мы говорим, что мы друзья и нам нужны эти войска. С этой точки зрения нам нужен очень четкий проект на уровне страны. Он не должен меняться в зависимости от того, кто находится в правительстве и кто покидает правительство. Должна быть преемственность, международное давление на РФ, чтобы ее войска ушли оттуда раз и навсегда", - сказал министр обороны Молдавии.

Он также отметил, что никто не имеет доступа к складу с вооружением и боеприпасами в селе в Колбасна (на левом берегу Днестра), кроме представителей Российской Федерации.

"Это опасно. Большинство из них - это устаревшие боеприпасы. Международные эксперты должны посетить склад и проанализировать состояние этих боеприпасов. Необходимо определить международный проект по ликвидации этих боеприпасов, которые больше не могут быть использованы", - сказал Е.Стурза.

Он напомнил также, что "в последнее время молдавские власти предпринимают шаги, чтобы добиться вывода российских войск из Молдавии".

По словам министра, "успешным примером" является принятие 22 июня 2018 года Резолюции ООН о выводе иностранных войск с территории Республики Молдова. За ее принятие в ООН проголосовали 64 страны, 15 были против, а 83 воздержались.