Советники Зеленского обсудили в Брюсселе поддержку Западом реформ на Украине

Советники избранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк и Руслан Рябошапка обсудили в Брюсселе поддержку первоочередных шагов нового главы государства.
Как сообщает пресс-служба В.Зеленского, 3 мая они встретились с представителями кабинета председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, кабинета председателя Европейского Совета Дональда Туска и кабинета Европейского комиссара по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнеса Хана.
Кроме этого, члены команды В.Зеленского приняли участие в рабочем ланче в посольстве Канады в Бельгии с представителями стран-участниц конференции по поддержке реформ в Украине, которая состоится летом в Торонто.
"Основным вопросом обсуждения было содействие со стороны западных партнеров в реализации антикоррупционных мер, судебной и экономических реформ, обеспечении верховенства права. Эти направления являются первоочередными приоритетами новоизбранного президента Украины", - отмечает пресс-служба В.Зеленского.
Советник А.Данилюк отметил, что западные партнеры настроены на поддержку декларируемой политики В.Зеленского и выражают заинтересованность в активизации сотрудничества с Украиной во время его президентства.
Также советники В.Зеленского провели встречи с генеральным директором Директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Кристианом Даниэльсоном и исполнительным директором Европейского оборонного агентства Хорхе Домеком.
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