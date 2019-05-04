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СНГ 04.05.2019 20:27

Советники Зеленского обсудили в Брюсселе поддержку Западом реформ на Украине

Советники избранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк и Руслан Рябошапка обсудили в Брюсселе поддержку первоочередных шагов нового главы государства.

Как сообщает пресс-служба В.Зеленского, 3 мая они встретились с представителями кабинета председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, кабинета председателя Европейского Совета Дональда Туска и кабинета Европейского комиссара по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнеса Хана.

Кроме этого, члены команды В.Зеленского приняли участие в рабочем ланче в посольстве Канады в Бельгии с представителями стран-участниц конференции по поддержке реформ в Украине, которая состоится летом в Торонто.

"Основным вопросом обсуждения было содействие со стороны западных партнеров в реализации антикоррупционных мер, судебной и экономических реформ, обеспечении верховенства права. Эти направления являются первоочередными приоритетами новоизбранного президента Украины", - отмечает пресс-служба В.Зеленского.

Советник А.Данилюк отметил, что западные партнеры настроены на поддержку декларируемой политики В.Зеленского и выражают заинтересованность в активизации сотрудничества с Украиной во время его президентства.

Также советники В.Зеленского провели встречи с генеральным директором Директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Кристианом Даниэльсоном и исполнительным директором Европейского оборонного агентства Хорхе Домеком.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, СОВЕТНИКИ, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]