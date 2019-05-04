Министр обороны Азербайджана отмечает важность обеспечения высокой боеготовности армии

Необходимость обеспечения высокого уровня боеготовности Азербайджанской Армии подчеркнул министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на проведенном в субботу в Центральном командном пункте служебном совещании, сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны.
«Доведя до руководящего состава конкретные задачи, поставленные президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым в связи с усилением военного потенциала Азербайджанской Армии, министр обороны поручил уделить основное внимание повышению боеспособности всех видов и родов войск, в особенности передовых подразделений», - отмечается в сообщении.
«З.Гасанов поставил перед должностными лицами задачи увеличить интенсивность учений и тренировок, проводимых согласно плану боевой подготовки, в особенности в ночное время, в условиях и на местности, максимально приближенных к боевым, повысить оперативность действия и боевой готовности войск, строгим соблюдением требований скрытного управления и маскировки, общих правил безопасности, в частности пожарной безопасности, а также организовать подготовку к переводу вооружения, военной и специальной техники воинских объединений и соединений на летний режим эксплуатации», - передает пресс-служба Минобороны.
Министр дал конкретные указания более качественно организовать боевую подготовку, повысить уровень военного профессионализма, усилить идеологическую работу и морально-психологическое обеспечение с целью повысить военный патриотизм и боевой дух личного состава.
Р.Бабаев
Louis Dreyfus может открыть бизнес для инвесторов впервые за свою 168-летнюю историю
Баффет объявил об инвестициях Berkshire в Amazon и посетовал, что не сделал этого раньше
Режим ЧС введен в лесах Зейского района Приамурья из-за пожаров
Белоруссия решила бороться за проведение Суперкубка УЕФА-2021
Летевший с базы Гуантанамо Boeing 737 приводнился на реке в штате Флорида, жертв нет
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Питьевой водой до конца 2019 года будут обеспечены еще 5 городов Азербайджана – Алиев
ГААД направит 22,5 млн манатов на капремонт дорог в регионах Азербайджана
Белый дом осведомлен о действиях КНДР - пресс-секретарь
Южная Корея сообщает о запуске КНДР нескольких ракет малой дальности
Авиавласти девяти стран обсудили сертификацию систем Boeing 737 MAX
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк ВТБ (Азербайджан) обновил режим работы трех филиалов
В Нахичевани прошел заключительный тур Олимпиады по русскому языку и литературе - 2019
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР