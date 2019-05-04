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Внутренняя политика 04.05.2019 16:04

Министр обороны Азербайджана отмечает важность обеспечения высокой боеготовности армии

Необходимость обеспечения высокого уровня боеготовности Азербайджанской Армии подчеркнул министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на проведенном в субботу в Центральном командном пункте служебном совещании, сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны.

«Доведя до руководящего состава конкретные задачи, поставленные президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым в связи с усилением военного потенциала Азербайджанской Армии, министр обороны поручил уделить основное внимание повышению боеспособности всех видов и родов войск, в особенности передовых подразделений», - отмечается в сообщении.

«З.Гасанов поставил перед должностными лицами задачи увеличить интенсивность учений и тренировок, проводимых согласно плану боевой подготовки, в особенности в ночное время, в условиях и на местности, максимально приближенных к боевым, повысить оперативность действия и боевой готовности войск, строгим соблюдением требований скрытного управления и маскировки, общих правил безопасности, в частности пожарной безопасности, а также организовать подготовку к переводу вооружения, военной и специальной техники воинских объединений и соединений на летний режим эксплуатации», - передает пресс-служба Минобороны.

Министр дал конкретные указания более качественно организовать боевую подготовку, повысить уровень военного профессионализма, усилить идеологическую работу и морально-психологическое обеспечение с целью повысить военный патриотизм и боевой дух личного состава.

Р.Бабаев

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Тэги: АРМИЯ, БОЕГОТОВНОСТЬ, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]