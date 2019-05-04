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Дальнее зарубежье 04.05.2019 16:10

Акция "желтых жилетов" во Франции в субботу может пройти более спокойно, чем предыдущие - СМИ

"Желтые жилеты" проводят в субботу во Франции свою 25-ю акцию протеста на фоне комментариев СМИ, что движение начало выдыхаться, судя по уменьшающимся от недели к неделе цифрам участников.

В предыдущую субботу МВД страны насчитало 23,6 тыс. манифестантов по стране, что в три раза меньше, чем собиралось полгода назад, когда возникло движение, отмечает парижская "Фигаро". Сами "желтые жилеты" оспаривают статистику МВД после каждой акции.

В эту субботу в Париже префектурой полиции разрешены три манифестации в разных округах французской столицы.

Как и в предыдущие субботы, запрещены манифестации в кварталах Елисейских полей, собора Нотр-Дам, близ Национального собрания и Елисейского дворца.

Французские СМИ предполагают, что после массового участия "желтых жилетов" в демонстрациях 1 мая, 25-я акция может оказаться более спокойной и малочисленной.

Участники акции начали стекаться к местам сбора манифестаций.

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо. В дальнейшем требования протестующих распространились на борьбу с обнищанием населения, повышение минимальных зарплат и пенсий, улучшение социальной защиты. В настоящее время они приобрели явную политическую окраску вплоть до призывов к отставке президента Эмманюэля Макрона, в политике которого многие французы видят причину своих жизненных трудностей.

Во многих случаях действия "желтых жилетов" выливались в беспорядки, погромы и столкновения с полицией. В ряды манифестантов внедрялись хулиганы и мародеры. В итоге меры властей против участников были ужесточены, и полиция стала запрещать проведение протестных акций в ряде мест, в первую очередь - в центрах крупных городов, в исторических кварталах и близ объектов стратегического значения.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРОТЕСТЫ, АКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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