"Желтые жилеты" проводят в субботу во Франции свою 25-ю акцию протеста на фоне комментариев СМИ, что движение начало выдыхаться, судя по уменьшающимся от недели к неделе цифрам участников.

В предыдущую субботу МВД страны насчитало 23,6 тыс. манифестантов по стране, что в три раза меньше, чем собиралось полгода назад, когда возникло движение, отмечает парижская "Фигаро". Сами "желтые жилеты" оспаривают статистику МВД после каждой акции.

В эту субботу в Париже префектурой полиции разрешены три манифестации в разных округах французской столицы.

Как и в предыдущие субботы, запрещены манифестации в кварталах Елисейских полей, собора Нотр-Дам, близ Национального собрания и Елисейского дворца.

Французские СМИ предполагают, что после массового участия "желтых жилетов" в демонстрациях 1 мая, 25-я акция может оказаться более спокойной и малочисленной.

Участники акции начали стекаться к местам сбора манифестаций.

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо. В дальнейшем требования протестующих распространились на борьбу с обнищанием населения, повышение минимальных зарплат и пенсий, улучшение социальной защиты. В настоящее время они приобрели явную политическую окраску вплоть до призывов к отставке президента Эмманюэля Макрона, в политике которого многие французы видят причину своих жизненных трудностей.

Во многих случаях действия "желтых жилетов" выливались в беспорядки, погромы и столкновения с полицией. В ряды манифестантов внедрялись хулиганы и мародеры. В итоге меры властей против участников были ужесточены, и полиция стала запрещать проведение протестных акций в ряде мест, в первую очередь - в центрах крупных городов, в исторических кварталах и близ объектов стратегического значения.