Дагестанец, который больше двух лет воевал на территории боевиков в Сирии, задержан в махачкалинском аэропорту в ходе досмотра пассажиров рейса "Стамбул-Махачкала", сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"В ходе фильтрационных мероприятий в пассажиропотоке авиарейса "Стамбул-Махачкала" выявлен и задержан депортированный из Турции Бийсолтан Джамалов, находившийся в федеральном розыске за причастность к деятельности международной террористической организации "ИГ" на территории Сирии", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в ходе допроса задержанного установлено, что он с сентября 2016 года по январь 2019 года находился на территории Сирии, где принимал участие в деятельности международной террористической организации.