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СНГ 04.05.2019 20:49

Пассажир рейса "Стамбул-Махачкала" задержан в дагестанском аэропорту за причастность к ИГ - источник

Дагестанец, который больше двух лет воевал на территории боевиков в Сирии, задержан в махачкалинском аэропорту в ходе досмотра пассажиров рейса "Стамбул-Махачкала", сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"В ходе фильтрационных мероприятий в пассажиропотоке авиарейса "Стамбул-Махачкала" выявлен и задержан депортированный из Турции Бийсолтан Джамалов, находившийся в федеральном розыске за причастность к деятельности международной террористической организации "ИГ" на территории Сирии", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в ходе допроса задержанного установлено, что он с сентября 2016 года по январь 2019 года находился на территории Сирии, где принимал участие в деятельности международной террористической организации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МАХАЧКАЛА, БОЕВИК, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]