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Регион 04.05.2019 21:11

В Иране заявляют об успехах атомной программы вопреки санкциям

Иранским специалистам удалось существенно продвинуться в реализации мирной атомной программы, несмотря на усилившиеся санкции США, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

По сообщению агентства "Мехр", он заверил, что усиление санкций, о которых госдеп США объявил днем ранее, не изменит этот тренд. "Их меры не принесут плодов, и все закончится в пользу Ирана", - сказал А.А.Салехи в субботу.

В госдепартаменте США в пятницу объявили о серии дополнительных ограничений иранской ядерной программы.

Ранее Вашингтон вышел из соглашения по атому, достигнутого Ираном с "шестеркой" международных посредников. После этого США восстановили санкции, действовавшие до этого соглашения.

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Тэги: ИРАН, АТОМ, ПРОГРАММА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]