В Иране заявляют об успехах атомной программы вопреки санкциям

Иранским специалистам удалось существенно продвинуться в реализации мирной атомной программы, несмотря на усилившиеся санкции США, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

По сообщению агентства "Мехр", он заверил, что усиление санкций, о которых госдеп США объявил днем ранее, не изменит этот тренд. "Их меры не принесут плодов, и все закончится в пользу Ирана", - сказал А.А.Салехи в субботу.

В госдепартаменте США в пятницу объявили о серии дополнительных ограничений иранской ядерной программы.

Ранее Вашингтон вышел из соглашения по атому, достигнутого Ираном с "шестеркой" международных посредников. После этого США восстановили санкции, действовавшие до этого соглашения.