Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8986 RUR   0.026 GBR   2.2157 TRY   0.2848

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.81 -1.79 Brent 70.75 -1.43

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.05.2019 21:35

Талибы заявляют об успехах на переговорах с США

Представителям США и афганского движения "Талибан" удалось достигнуть прогресса на переговорах, сообщает Associated Press.

В представительстве талибов в Дохе сообщили в субботу, что обе стороны представили предложения по вопросу о сокращении контингентов США и НАТО в Афганистане.

"Есть предложения, нацеленные на то, чтобы преодолеть разногласия между сторонами, но еще требуются дополнительные переговоры, чтобы выработать финальное соглашение", - заявил представитель движения Сухаил Шахин.

Переговорный процесс между сторонами проходит в Катаре. Основной задачей считается разработка графика вывода иностранных войск из Афганистана в рамках политического урегулирования конфликта в этой стране.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, США


Похожие новости


Талибы отвергли список из 250 человек, составленный Кабулом для переговоров в Дохе Президент Афганистана заявил о необходимости включить правительство в мирные переговоры ООН и мировые державы должны стать гарантами мирного процесса в Афганистане - глава делегации талибов Талибы выступают за подготовку новой конституции Афганистана на основе исламе - глава делегации Талибы настаивают на открытии официального офиса в Афганистане в качестве условия мирных переговоров Диалог между правительством Афганистана и талибами неизбежен - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]