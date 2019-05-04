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Дальнее зарубежье 04.05.2019 21:56

Египет предупреждает ХАМАС о подготовке израильского ответа на ракетный обстрел

Власти Египта предупредили палестинское движение ХАМАС о подготовке израильскими военными масштабного ответа на проведенный из сектора Газа ракетный обстрел, передают израильские СМИ.

При этом египетская сторона, регулярно выступающая в качестве посредника между палестинцами из сектора Газа и Израилем, сообщила ХАМАС, что отвечать на действия армии Израиля не нужно, если в секторе Газа хотят избежать эскалации конфликта.

Ранее в субботу сообщалось, что палестинцы из сектора Газа запустили около 100 самодельных ракет в сторону Израиля. В ответ израильские военные уже нанесли несколько ударов по позициям боевиков ХАМАС.

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Тэги: ЕГИПЕТ, ГАЗА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]