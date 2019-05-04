Зеленский предложил инаугурацию 19 мая, Рада решит этот вопрос 14 мая

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский надеется, что на заседании 14 мая Верховная Рада примет решение о дате инаугурации.
"Мы предложили нашу дату для инаугурации 19 мая. Я пояснил, что нам нужно определиться с датой, потому что идут контакты с зарубежными гостями, которым тоже нужно понять свой график, потому что все хотят приехать к нам, в Украину, для празднования этого серьезного дня. Мы обсуждали разны даты, есть разные мнения у лидеров фракций, поэтому дату Украина, наверное, сможет узнать только 14 мая на заседании Верховной Рады", - сказал В.Зеленский журналистам после встречи в Верховной Раде с руководством Верховной Рады и представителями фракций.
На вопрос журналистов относительно того, что не все главы фракций прибыли на встречу с ним, В.Зеленский сказал, что возможно у них были на то какие-то причины, но при этом указал, что это не вопрос отношения лично к нему, а вопрос уважения к народу Украины, который выбрал нового президента.
Избранный президент также отметил, что данная встреча была в определенной степени первым знакомством с парламентариями.
"Кстати, все сказали, что они видят такое впервые: что президент к ним приехал и спокойно обсуждались определенные вопросы, - сказал В.Зеленский.
Позднее в субботу сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виктор Бондарь сообщил журналистам, что представители парламентской фракции "Радикальной партии Олега Ляшко" не участвовали во встрече В.Зеленского с фракциями и группами в Верховной Раде в субботу.
"Были практически представители всех фракций, кроме Радикальной партии", - сказал он.
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