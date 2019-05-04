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Трамп верит обещанию Ким Чен Ына и уверен, что добьется соглашения с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что уверен в возможности достижения соглашения с лидером КНДР Ким Чен Ыном о северокорейской денуклеаризации.

"В нашем очень интересном мире все возможно, но я думаю, что Ким Чен Ын в полной мере осознает огромный экономический потенциал Северной Кореи и не будет препятствовать этому (экономическому развитию - ИФ)", - написал он в "Твиттере".

"Также он знает, что я - на его стороне, и он не хочет нарушать данное мне обещание. Сделка состоится", - добавил он.

Д.Трамп не уточнил, о каком именно обещании идет речь.

Президент США провел два саммита с Ким Чен Ыном. Первая встреча позволила сторонам наметить путь в возможной денуклеаризации КНДР. Второй саммит завершился без ощутимых результатов.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]