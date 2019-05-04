В Москве расценили новые антииранские санкции США как нарушение устава ООН

Новые антииранские санкции США не продиктованы целью нераспространения и нарушают устав ООН, заявляют в МИД РФ.

"США отказались от своих обязательств по СВПД и демонстративно нарушают резолюцию СБ ООН 2231, а также статью 25 Устава ООН. Примером этого является только что объявленное Вашингтоном ужесточение антииранских санкций. Все это продиктовано соображениями, которые далеки от нераспространения", - заявил на заседании комитета по подготовке конференции 2020 года участников Договора о нераспространении ядерного оружия заместитель гендиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Олег Рожков, слова которого приводятся на сайте ведомства.

Он отметил, что США "не скрывают, что их задача - сломить нынешнее иранское государство, сменить власть в суверенной стране, поставить любое международное сотрудничество с Тегераном под свой единоличный контроль".

"То, что в обоснование своего антииранского курса США пытаются манипулировать требованиями нераспространения, лишь усиливает озабоченность", - добавил О.Рожков.

По его словам, угрозы США применить санкции против ООН, МАГАТЭ и их государств-членов за поддержку и выполнение ими решений по реализации СВПД "незаконны и неприемлемы".

"Настоятельно призываем США одуматься и вернуться к выполнению своих международных обязательств", - сказал представитель МИД РФ.

Ранее в госдепе США объявили о дополнительных ограничениях, нацеленных против иранской ядерной программы. Кроме того, Вашингтон призвал Тегеран отказаться от обогащения урана.