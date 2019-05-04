Кения увеличила производство чая до рекорда в 2018г, поставки в РФ - до максимума за 10 лет

Кения, крупнейший поставщик черного чая на мировой рынок, по итогам 2018 года увеличила его производство на 12% - до нового рекорда, при этом экспорт в Россию вырос до максимума за 10 лет.
На фоне благоприятных погодных условий прошлого года объем выпуска достиг 493 тыс. тонн, свидетельствуют данные Чайного директората Агентства по сельскому хозяйству и продовольствию Кении.
Поставки чая в Россию превысили 18 тыс. тонн, что на 11% больше показателя за 2017 год.
Россия входит в число основных стран по объемам закупок кенийского чая, заявил глава Чайного директората Энтони Муриити "Интерфаксу" в ходе визита в Москву.
"Безусловно, российский рынок очень важен для нас со стратегической точки зрения, - сказал он. - Рынок чая в России является зрелым и насыщенным. В то же время сохраняется тенденция увеличения спроса в премиум-сегменте и в альтернативных направлениях - травяных, фруктовых, купажах и экзотических сортах".
"Российский рынок огромен и имеет особое значение для Кении", - сказала председатель парламентского комитета по подзаконным нормативным актам Глэдис Босс Шоллей, также входившая в делегацию.
Общий экспорт кенийского чая подскочил в прошлом году на 14,5%, до 475 тыс. тонн, темпы роста превысили подъем производства.
Основными экспортными направлениями для Кении остаются Пакистан (178 тыс. тонн чая), Египет (74 тыс. тонн) и Великобритания (47,3 тыс. тонн). На девятом месте находится Казахстан, куда в прошлом году было поставлено более 8,5 тыс. тонн. Украина занимает 24-ю строчку в структуре экспорта чая из Кении (1,9 тыс. тонн).
Средняя цена реализации чая на аукционе в Момбасе в прошлом году была на 7,5% ниже, чем в 2017 году: $2,58 против $2,79 за 1 кг.
"Парламент Кении работает над законопроектами, которые помогут фермерам и инвесторам чайной и кофейной отраслей и будут способствовать улучшению торговых отношений с Россией", - заявила Г.Шоллей "Интерфаксу".
В 2019 году урожай чая в Кении может оказаться ниже прошлогоднего из-за засушливой погоды.
По данным Метеорологического департамента Кении, в апреле ожидались пиковые объемы осадков, но в большинстве регионов страны сохранялась сухая погода с высокими температурами. Из-за опасений снижения производства цены на кенийский чай на аукционах выросли в среднем на 15% с начала года, ожидается, что они могут достичь $3 за кг в первые недели мая.
На сегодняшний день Кения производит около 50 различных видов чая, в числе которых черный, зеленый, белый, а также улун и пурпурный чай. Более 90% кенийского чая собирается вручную.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны Азербайджана
Министр обороны Азербайджана отмечает важность обеспечения высокой боеготовности армии
Азербайджан и Бразилия подпишут более 10 соглашений о двустороннем сотрудничестве
Режим ЧС введен в лесах Зейского района Приамурья из-за пожаров
Белоруссия решила бороться за проведение Суперкубка УЕФА-2021
Летевший с базы Гуантанамо Boeing 737 приводнился на реке в штате Флорида, жертв нет
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Питьевой водой до конца 2019 года будут обеспечены еще 5 городов Азербайджана – Алиев
ГААД направит 22,5 млн манатов на капремонт дорог в регионах Азербайджана
Дым от природных пожаров окутал Хабаровск
Оппозиция намерена провести в центре Тбилиси митинг против присоединения Грузии к военным блокам
Президент Венесуэлы выразил соболезнования близким военных, погибших при крушении вертолета
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк ВТБ (Азербайджан) обновил режим работы трех филиалов
В Нахичевани прошел заключительный тур Олимпиады по русскому языку и литературе - 2019
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР