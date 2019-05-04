Кения увеличила производство чая до рекорда в 2018г, поставки в РФ - до максимума за 10 лет

Кения, крупнейший поставщик черного чая на мировой рынок, по итогам 2018 года увеличила его производство на 12% - до нового рекорда, при этом экспорт в Россию вырос до максимума за 10 лет.

На фоне благоприятных погодных условий прошлого года объем выпуска достиг 493 тыс. тонн, свидетельствуют данные Чайного директората Агентства по сельскому хозяйству и продовольствию Кении.

Поставки чая в Россию превысили 18 тыс. тонн, что на 11% больше показателя за 2017 год.

Россия входит в число основных стран по объемам закупок кенийского чая, заявил глава Чайного директората Энтони Муриити "Интерфаксу" в ходе визита в Москву.

"Безусловно, российский рынок очень важен для нас со стратегической точки зрения, - сказал он. - Рынок чая в России является зрелым и насыщенным. В то же время сохраняется тенденция увеличения спроса в премиум-сегменте и в альтернативных направлениях - травяных, фруктовых, купажах и экзотических сортах".

"Российский рынок огромен и имеет особое значение для Кении", - сказала председатель парламентского комитета по подзаконным нормативным актам Глэдис Босс Шоллей, также входившая в делегацию.

Общий экспорт кенийского чая подскочил в прошлом году на 14,5%, до 475 тыс. тонн, темпы роста превысили подъем производства.

Основными экспортными направлениями для Кении остаются Пакистан (178 тыс. тонн чая), Египет (74 тыс. тонн) и Великобритания (47,3 тыс. тонн). На девятом месте находится Казахстан, куда в прошлом году было поставлено более 8,5 тыс. тонн. Украина занимает 24-ю строчку в структуре экспорта чая из Кении (1,9 тыс. тонн).

Средняя цена реализации чая на аукционе в Момбасе в прошлом году была на 7,5% ниже, чем в 2017 году: $2,58 против $2,79 за 1 кг.

"Парламент Кении работает над законопроектами, которые помогут фермерам и инвесторам чайной и кофейной отраслей и будут способствовать улучшению торговых отношений с Россией", - заявила Г.Шоллей "Интерфаксу".

В 2019 году урожай чая в Кении может оказаться ниже прошлогоднего из-за засушливой погоды.

По данным Метеорологического департамента Кении, в апреле ожидались пиковые объемы осадков, но в большинстве регионов страны сохранялась сухая погода с высокими температурами. Из-за опасений снижения производства цены на кенийский чай на аукционах выросли в среднем на 15% с начала года, ожидается, что они могут достичь $3 за кг в первые недели мая.

На сегодняшний день Кения производит около 50 различных видов чая, в числе которых черный, зеленый, белый, а также улун и пурпурный чай. Более 90% кенийского чая собирается вручную.