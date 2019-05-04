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Дальнее зарубежье 04.05.2019 23:41

Трамп видит потенциал для развития отношений с РФ и доволен разговором с Путиным

Президент США Дональд Трамп в субботу вновь заявил, что доволен пятничным телефонным разговором с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Вчера был очень хороший телефонный разговор с президентом России Путиным. Есть потрясающий потенциал для хороших или даже - отличных отношений с Россией, несмотря на все то, что вы читаете и видите в новостях от фейковых СМИ", - написал он в "Твиттере".

Он напомнил о том, как эти СМИ "вводили вас в заблуждение по теме "сговора с Россией".

"Мир может быть лучше и безопаснее. Это прекрасно", - подытожил американский президент.

Днем ранее Д.Трамп уже давал положительную оценку разговору с В.Путиным. В частности, по его словам, хорошо прошло обсуждение венесуэльского кризиса.

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Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]