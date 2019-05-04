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Дальнее зарубежье 04.05.2019 19:40

Мадуро обратился к военным - быть готовыми на случай вторжения США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных быть готовыми к обороне в случае вторжения США.

"Нужно быть готовыми к тому, чтобы защищать родину с оружием в руках, если когда-нибудь североамериканская империя осмелится покуситься на эту священную землю", - сказал президент, выступая в субботу перед военнослужащими на учениях.

Н.Мадуро подчеркнул, что у США есть "много денег, чтобы пытаться ослабить наши вооруженные силы".

По его мнению, Вашингтон ведет против Венесуэлы "неконвенциональную войну".

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, МАДУРО, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]