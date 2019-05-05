Оппозиция намерена провести в центре Тбилиси митинг против присоединения Грузии к военным блокам

Оппозиционная партия "Альянс патриотов Грузии" заявила о намерении добиваться статуса неприсоединения Грузии к военным блокам.

Как заявил на съезде в субботу председатель партии Давид Тархан-Моурави, "Альянс патриотов Грузии" с 27 мая будет проводить ежедневные информационные митинги, а 15 июня состоится массовый митинг и манифестация в центре Тбилиси под требованием к властям решать социальные вопросы и присоединиться к международному движению неучастия Грузии в военных блоках.

"Мы предлагаем обществу инициативу, начать широкое движение по требованию к властям объявить Грузию страной военного неприсоединения. В мире около 140 стран разделяют этот статус, объединившись в движение неучастия в военных блоках. Наш сосед Азербайджан с 2011 года присоединился к этому движению", - заявила на съезде одна из лидеров партии Ада Маршания.

Она отметила, что военный бюджет Грузии, равный более $200 миллионов, не позволяет решать социальные вопросы.

"Такими средствами мы должны экономически укреплять наших граждан, но эти средства идут в НАТО с надеждой, что Североатлантический блок нам когда-то поможет в кризисной ситуации", - заявила А.Маршания.

Партия "Альянс патриотов Грузии" единственная из грузинских политических сил, установившая контакты с российскими депутатами и сенаторами.