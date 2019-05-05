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Дальнее зарубежье 05.05.2019 10:47

Субботняя акция "желтых жилетов" стала самой малочисленной с ноября 2018 - МВД Франции

В 25-й акции движения "желтых жилетов", по данным МВД Франции, в субботу в целом по стране участвовало 18,9 тыс. манифестантов, что является самой низкой "явкой" с начала протестов в ноябре 2018 года.

27 апреля число участников достигло 23,6 тысяч.

В Париже в трех различных манифестациях, прошедших в спокойной обстановке, участвовали около 1,5 тыс. человек. В минувшую субботу их было 2,6 тыс.

По данным СМИ, в регионах страны протестные мероприятия, несмотря на отдельные инциденты, в частности в Монпелье, также прошли относительно мирно.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, АКЦИИ, ПРОТЕСТ, ЧИСЛЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]