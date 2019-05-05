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Дальнее зарубежье 05.05.2019 16:29

В Алжире арестовали брата экс-президента

В Алжире арестовали младшего брата экс-президента Абдельазиза Бутефлики - Саида Бутефлику, а также двух бывших начальников разведслужб страны, передает в субботу "Аль-Джазира".

С.Бутефлику, генералов Башира Тартага и Мухаммеда Мадину отправили под стражу ранее в субботу.

С.Бутефлика на протяжении более 10 лет работал советником президента. Как отмечает "Аль-Джазира", он фактически управлял страной с 2013 года, когда его старший брат, А.Бутефлика, перенес сердечный приступ и был частично парализован после него.

В Алжире не стихают массовые протесты уже около двух месяцев. Демонстранты требуют отстранения от власти всех сподвижников А.Бутефлики. Он сам объявил об отставке 2 апреля.

Выборы в стране запланированы на 4 июля. До этих пор исполнять обязанности президента будет Абделькадер Бенсалах, бывший спикер сената.

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Тэги: АЛЖИР, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, БРАТ, АРЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]