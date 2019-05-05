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Дальнее зарубежье 05.05.2019 11:36

США осудили ракетный обстрел Израиля из сектора Газа и заявили о поддержке Тель-Авива

США осудили предпринятый палестинскими боевиками ракетный обстрел территории Израиля и поддержали ответные израильские удары, квалифицировав их как средство самообороны.

"Соединенные Штаты решительно осуждают непрекращающийся шквал ракетных обстрелов палестинскими движениями ХАМАС и "Исламский джихад" из сектора Газа невинного гражданского населения и общин по всему Израилю. Мы призываем тех, кто несет ответственность за насилие, немедленно прекратить эту агрессию", - говорится в распространенном заявлении американского госдепартамента.

В нем подчеркивается: "Мы стоим на стороне Израиля и полностью поддерживаем его права на самооборону в условиях этих гнусных атак".

Как сообщалось, накануне армия обороны Израиля атаковала 120 объектов в секторе Газа, связанных с ХАМАС и боевиками "Исламского джихада" в ответ на массированный ракетный обстрел израильской территории.

В секторе Газа под обстрелом израильских ВВС оказалось здание, где располагается местная редакция турецкого информагентства "Анадолу".

Корреспонденты агентства сообщили, что перед обстрелом услышали предупредительный выстрел и покинули офис. После этого, по их данным, по зданию было нанесено не менее пяти ракетных ударов, затем оно рухнуло. Никто из журналистов и сотрудников агентства не пострадал.

В Анкаре осудили этот инцидент.

"Мы резко осуждаем израильскую атаку на офис агентства "Анадолу" в секторе Газа", - заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Также с осуждением выступил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, заявивший, что "Турция продолжит поддерживать палестинцев, даже если останется единственной в мире страной, кто это делает".

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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]