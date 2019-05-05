Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8986 RUR   0.026 GBR   2.2157 TRY   0.2848

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.81 -1.79 Brent 70.75 -1.43

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 05.05.2019 12:02

Помпео пообещал венесуэльцам поддержку США в борьбе за перемены в стране

Госсекретарь США Майк Помпео в субботу в видеообращении к народу Венесуэлы пообещал поддержку Вашингтона в процессе борьбы за перемены в стране.

"Мое послание к народу Венесуэлы: Соединенные Штаты поддерживают вас в вашем стремлении к свободе и демократии. Ваша храбрость и голоса выведут Венесуэлу на путь, ведущий к свободе и процветанию, и мы будем с вами сотрудничать на каждом шагу этого пути", - сказал он.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных быть готовыми к обороне в случае вторжения США.

Н.Мадуро подчеркнул, что у США есть "много денег, чтобы пытаться ослабить наши вооруженные силы".

По его мнению, Вашингтон ведет против Венесуэлы "неконвенциональную войну".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ВЕНЕСУЭЛА, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Санкции США лишили Тегеран десятков миллиардов долларов - Помпео Помпео обвинил Россию в интервенции против Венесуэлы Помпео не смог ответить на вопрос о действиях США в случае аннексии Израилем западного берега Иордана Помпео потребовал от маршала Хафтара прекратить наступление на столицу Ливии США проводят самую жесткую политику сдерживания России - Помпео Помпео назвал приоритетной задачей противодействие России и Китаю на мировой арене

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]