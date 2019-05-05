"Чистая" российская нефть дошла до диспетчерской станции в Белоруссии - "Белнефтехтим"

Концерн "Белнефтехим" сообщает о поступлении "чистой" российской нефти на линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба".
"Как сообщает диспетчерская служба белорусского оператора магистрального нефтепровода "Дружба", 4 мая 2019 г. в 14.45 новая партия нефти вместе с разделительным устройством поступила на ЛПДС "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба". В 15.00 начался ее прием в резервуары ЛПДС "Мозырь", - сообщили в концерне
По информации концерна, персоналом аккредитованной лаборатории выполнен отбор проб из поступающей нефти и подтверждено ее соответствие стандарту.
"Отгрузка поступившей нефти, соответствующей требованиям ГОСТа, в соответствии с согласованным графиком начнется 5 мая. К переработке новой партии нефти ОАО "Мозырский НПЗ" приступит с 6 мая 2019 года", добавили там.
ЛПДС "Мозырь" является головной станцией нефтепровода "Гомельтранснефть Дружба" с резервуарным парком 200 тыс.куб.м. Нефть со станции поступает на Мозырский НПЗ. Транзитный поток нефти, достигая ЛПДС, разветвляется - в западном направлении на Польшу и Германию, в южном - на Украину, Венгрию, Словакию, Чехию.
Как сообщалось, кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать на территорию Беларуси днем 2 мая после того, как 30 апреля Беларусь полностью остановила прокачку нефти для вытеснения загрязненной органическими хлоридами нефти с российского и белорусского участков нефтепровода "Дружба".
Ранее в концерне "Белнефтехим" ожидали, что к 4 мая "чистая" нефть дойдет до Мозырского НПЗ. Минэнерго РФ рассчитывает, что в порт Усть-Луга нефть поступит 7 мая.
По прогнозу "Гомельтранснефть Дружба", возобновление транзита российской нефти по территории Беларуси в Европу с загрузкой на уровне 60-65% ожидается 10-11 мая.
Концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ вечером 19 апреля. "Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановило транзит "грязной" российской нефти в Европу после уведомления оператора польского участка "Дружбы" PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями.
Оба беларусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская обл.) и ОАО "Нафтан" (Витебская обл.) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки, а также вынужденно приостановили экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.
Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. По утверждению "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий. При Минэнерго РФ создана комиссия по расследованию ситуации.
В "Белнефтехиме" сообщали, что на территории республики скопилось более 1 млн тонн некачественной нефти. Суммарный объем некачественной нефти, который находится в нефтепроводах на территории России, Беларуси, Польши и Украины оценивается концерном в 5 млн тонн.
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