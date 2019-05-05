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СНГ 05.05.2019 12:49

Зеленский: инаугурация должна состояться 19 мая

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский написал в письме председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию, что оптимальной датой инаугурация президента Украины должно стать 19 мая.

Текст письма опубликован на официальной странице В.Зеленского в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

"Считаю, что инаугурация должна состояться 19 мая. Именно на этой дате я настаивал и на сегодняшней встрече с председателями парламентских фракций. Именно о 19 мая писал в письме председателю Верховной Рады Андрею Парубию. Надеюсь, что народные депутаты поддержат наши предложения на своем заседании 14 мая, ведь нам нужно работать. В том числе и с парламентом" - написал В. Зеленский.

Новоизбранный президент отметил, что "определенность крайне важна и для народа Украины, и для иностранных гостей, которые уже выразили желание прибыть на торжества".

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ИНАУГУРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]