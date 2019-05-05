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Дальнее зарубежье 05.05.2019 13:15

Могерини обсудила с главой МИД Кубы активизацию Вашингтоном антикубинского закона

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья обсудили по телефону решение США полностью возобновить действие закона "О кубинской свободе и демократической солидарности".

"Федерика Могерини и министр Родригес Паррилья (...) обсудили решение Соединенных Штатов ввести в действие раздел 3 закона Хелмса-Бертона (Libertad), а также следующее заседание совместного совета ЕС-Куба", - говорится в коммюнике Европейской внешнеполитической службы, распространенном вечером в субботу в Брюсселе.

В сообщении отмечается, что стороны обменялись мнениями о последних событиях в Венесуэле, в том числе с учетом предстоящей министерской встречи Международной контактной группы, которая должна состояться 6-7 мая в Коста-Рике.

17 апреля госсекретарь США Майк Помпео объявил о возобновлении действия раздела 3 закона "О кубинской свободе и демократической солидарности" 1996 года, известного как закон Хелмса-Бертона или Libertad Act.

Закон Хелмса-Бертона расширил применение первоначального американского эмбарго в отношении иностранных компаний, торгующих с Кубой, и применил санкции к этим компаниям за "незаконный оборот", как считают в США, имущества, ранее принадлежавшего американским гражданам, но конфискованного Кубой после революции. Закон также распространяется на имущество, ранее принадлежавшее кубинцам, которые с тех пор стали гражданами США.

Активизация этого закона затрагивает интересы бизнеса ЕС.

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Тэги: ЕС, США, ЗАКОН, КУБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]