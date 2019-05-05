Лавров и глава венесуэльского МИД обсудят ситуацию в Венесуэле в связи с попыткой госпереворота

В Москве в воскресенье пройдут переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
"Состоится обмен мнениями по ситуации в Венесуэле и вокруг нее в связи с попыткой государственного переворота в этой стране, по перспективам политико-дипломатического урегулирования разногласий в рамках венесуэльской Конституции, а также вариантам международных посреднических усилий по содействию диалогу Правительства и оппозиции", - говорится в комментарий департамента информации и печати МИД России в связи с визитом в РФ главы МИД Венесуэлы.
"На переговорах будут обсуждаться шаги по углублению всеобъемлющего российско-венесуэльского партнерства на международной арене, активизации усилий неформальной группы стран по защите целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН, а также противодействию незаконно введенным односторонним санкциям, ухудшающим социально-экономическое положение в стране", - сообщает МИД РФ.
"Планируется также обсудить выполнение практических договоренностей, достигнутых в ходе 14-го заседания Межправительственной Российско-Венесуэльской Комиссии высокого уровня в г.Москве 4-5 апреля 2019 г., касающихся реализации крупных совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, медицине и фармацевтике, сфере современных технологий, ВТС", - отмечается в комментарии.
30 апреля венесуэльская оппозиция распространила в соцсетях видео, записанное на авиабазе "Ла-Карлота", на котором лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявляет, что его поддерживают многочисленные военнослужащие. Вскоре после этого близ авиабазы начались столкновения между поддерживающими президента Венесуэлы Николаса Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.
Сразу после публикации видео Х.Гуайдо министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что власти Венесуэлы подавляют восстание небольшой группы военных, желавших сменить власть в стране.
На 1 мая оппозиционер планировал старт финальной фазы так называемой "Операции Свобода", цель которой - отстранение от власти Н.Мадуро, но среда в Венесуэле прошла более-менее спокойно.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны Азербайджана
Министр обороны Азербайджана отмечает важность обеспечения высокой боеготовности армии
Азербайджан и Бразилия подпишут более 10 соглашений о двустороннем сотрудничестве
"Чистая" российская нефть дошла до диспетчерской станции в Белоруссии - "Белнефтехтим"
Кения увеличила производство чая до рекорда в 2018г, поставки в РФ - до максимума за 10 лет
Louis Dreyfus может открыть бизнес для инвесторов впервые за свою 168-летнюю историю
Тело погибшего рабочего было обнаружено после взрыва на химзаводе в США, два человека числятся пропавшими без вести
Легковушка перевернулась на юге Азербайджана, погибли два человека
Число участников "Бакинского марафона-2019" превысило 22 тыс. человек
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Питьевой водой до конца 2019 года будут обеспечены еще 5 городов Азербайджана – Алиев
ГААД направит 22,5 млн манатов на капремонт дорог в регионах Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк ВТБ (Азербайджан) обновил режим работы трех филиалов
В Нахичевани прошел заключительный тур Олимпиады по русскому языку и литературе - 2019
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР