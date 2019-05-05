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Дальнее зарубежье 05.05.2019 14:04

Британский министр обороны лишился поста из-за высказываний о болезни премьера - СМИ

Министр обороны Великобритании Гэвин Ульямсон был смещен со своего поста из-за того, что в частных беседах говорил о неспособности премьер-министр Терезы Мэй руководить кабинетом в связи с болезнью, сообщила газета The Times.

"Гэвин Уильямсон был уволен с поста министра обороны после того, как Тереза Мэй узнала, что тот в частных беседах критиковал ее, заявляя, что из-за диабета она не в состоянии быть премьер-министром", - говорится в публикации.

Информация о высказываниях отставного министра была доведена до премьера ее сторонниками в партии, которые посчитали, что такие заявления члена кабинета в отношении главы правительства недопустимы.

Г.Уильямсон, пишет газета, отрицает, что когда-либо обсуждал состояние здоровья Т.Мэй.

Ранее сообщалось, что причиной увольнения Г.Уильямсона послужило то, что он разгласил секретную информацию о возможном участии китайской компании Huawei в налаживании в Великобритании систем связи в формате G5. Вашингтон обвиняет Huawei в кибершпионаже.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИНИСТР, УВОЛЬНЕНИЕ, ПРИЧИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]