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Дальнее зарубежье 05.05.2019 14:30

Лидер венесуэльской оппозиции признался в просчетах при подготовке военного переворота

Провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы лидер оппозиции Хуан Гуайдо признал, что при подготовке военного переворота, попытка которого провалилась на этой неделе, были допущены ошибки.

Об этом он сообщил в интервью газете Washington Post, в котором также отметил, что готов к вооруженному вмешательству со стороны США и поставит на голосование в Национальном собрании (парламенте) страны любые предложения Вашингтона по этому вопросу.

По словам Х.Гуайдо, при организации провалившейся попытки переворота была переоценена поддержка оппозиции со стороны армии.

"Может быть, нам все еще нужно больше солдат, может быть нам необходимо больше официальных представителей режима, которые хотели бы нас поддержать, встать на строну конституции. Думаю, просчет в этом очевиден", - признал он.

Оппозиционер, в то же время, заявил, что против одностороннего военного вмешательства США в дела страны. Он ясно дал понять, что любая американская военная поддержка должна осуществляться при обязательном участии венесуэльских сил, которые выступают против президента Николаса Мадуро, но не конкретизировал, какие формы американского вмешательства будут приемлемыми.

В ответ на вопрос о том, как он поступит, если советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предложит американскую военную интервенцию, Х.Гуайдо заявил, что скажет следующее: "Дорогой друг советник Джон Болтон, спасибо за всю помощь, которую Вы оказываете нашему правому делу. Спасибо за предложенный вариант, мы его оценим, и, наверное, рассмотрим в парламенте для урегулирования нынешнего кризиса. Если эта форма будет необходима, может быть, мы это утвердим".

В то же время он сказал, что приветствует недавно прошедшие в США обсуждения вариантов возможный военных действий Вашингтона в отношении Венесуэлы.

"Это отличная новость для Венесуэлы, мы оцениваем все возможные варианты. Хорошо осознавать, что такой важный союзник, как США, также рассматривает этот вариант. Это дает нам возможность рассчитывать на сотрудничество, которое мы сможем получить в случае необходимости", - сказал Х.Гуайдо.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ОППОЗИЦИОНЕР, ПЕРЕВОРОТ, ПРОВАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]