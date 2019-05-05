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Дальнее зарубежье 05.05.2019 09:13

Президент Венесуэлы выразил соболезнования близким военных, погибших при крушении вертолета

Соболезнования семьям погибших при крушении военного вертолета выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Я глубоко сожалею об этом инциденте и выражаю искренние соболезнования их родным и близким", - написал он в своем твиттере.

В субботу военный вертолет с семью военнослужащими на борту разбился недалеко от столицы страны Каракаса. Все находившиеся в нем погибли.

Причины аварии пока не установлены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ПРЕЗИДЕНТ, ПОГИБШИЕ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]