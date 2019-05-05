Президент Венесуэлы выразил соболезнования близким военных, погибших при крушении вертолета

Соболезнования семьям погибших при крушении военного вертолета выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Я глубоко сожалею об этом инциденте и выражаю искренние соболезнования их родным и близким", - написал он в своем твиттере.

В субботу военный вертолет с семью военнослужащими на борту разбился недалеко от столицы страны Каракаса. Все находившиеся в нем погибли.

Причины аварии пока не установлены.