Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8986 RUR   0.026 GBR   2.2157 TRY   0.2848

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.81 -1.79 Brent 70.75 -1.43

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 05.05.2019 11:00

Израильтянин и два палестинских боевика стали жертвами взаимных ударов - СМИ

В результате ракетных пусков боевиков из сектора Газа по израильской территории погиб один гражданин Израиля, ответными ударами израильских военных были убиты два боевика палестинского движения "Исламский джихад", сообщают СМИ со ссылками на собственные источники и официальных представителей обеих сторон.

Израильтянин погиб при попадании палестинской ракеты в жилой дом в городе Ашкелоне.

Всего с минувшей субботы палестинские боевики осуществили пуски более 400 ракет по Израилю, израильские ВВС атаковали более чем 200 объектов движений ХАМАС и "Исламский джихад" в Газе.

Представитель армии обороны Израиля заявил журналистам, что удары по боевикам будут активизироваться.

Посредники из Египта и ООН продолжают активно работать с заинтересованными сторонами для предотвращения эскалации насилия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНА, ОБСТРЕЛЫ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Встрече лидеров Палестины и Израиля может способствовать восстановление палестинского единства - Лавров В ООН призвали Израиль предотвратить резкое обострение обстановки в секторе Газа Азербайджан поддерживает решение израильско-палестинского конфликта по принципу создания двух государств – президент Алиев Организация освобождения Палестины замораживает решение о признании Израиля и исполнение своих обязательств по соглашениям с Тель-Авивом Пять палестинцев погибли и 60 ранены в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа Восьмимесячный ребенок и его беременная мать стали жертвами ударов Израиля по сектору Газа - палестинские медики

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]