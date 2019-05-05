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СНГ 05.05.2019 09:40

Дым от природных пожаров окутал Хабаровск

Хабаровск и ближайшие муниципальные районы в воскресенье окутал дым от лесных пожаров, сообщает Главное управление МЧС по Хабаровскому краю.

"Информации о превышении предельно допустимой концентрации по уровню содержания угарного газа нет", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, ветер принес в Хабаровск дым из Амурского района края, где полыхают природные пожары.

Утром в воскресенье в 11 районах края обнаружена 91 термическая аномалия. В большинстве случаев горят сухие растения.

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Тэги: РОССИЯ, ХАБАРОВСК, ДЫМ, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]