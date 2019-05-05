Дым от природных пожаров окутал Хабаровск

Хабаровск и ближайшие муниципальные районы в воскресенье окутал дым от лесных пожаров, сообщает Главное управление МЧС по Хабаровскому краю.
"Информации о превышении предельно допустимой концентрации по уровню содержания угарного газа нет", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, ветер принес в Хабаровск дым из Амурского района края, где полыхают природные пожары.
Утром в воскресенье в 11 районах края обнаружена 91 термическая аномалия. В большинстве случаев горят сухие растения.
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