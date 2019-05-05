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Дальнее зарубежье 05.05.2019 10:31

Пуски северокорейских ракет были проведены по указанию лидера страны Ким Чен Ына - ЦТАК

Ракетные пуски КНДР в минувшую субботу были испытательными, они были осуществлены по указанию северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщило в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В нем говорится, что Ким Чен Ын отдал приказ об "учении по нанесению ударов" с использованием "реактивных установок дальнего действия" и не указанного в сообщении вида "тактического управляемого оружия".

Сеул, который зафиксировал пуски, сначала назвал их ракетными, а несколько позднее назвал пусками реактивных "снарядов".

Наблюдатели считают, что этот вид оружия не подпадает под запрет и санкции со стороны ООН.

Эти действия Пхеньяна вызвали широкий резонанс в мире, политики и эксперты назвали их попытками Северной Кореи оказать давление на президента США Дональда Трапа после провала ханойского саммита США-КНДР.

В то же время сам Д.Трамп завил в субботу, что уверен в возможности достижения соглашения с Ким Чен Ыном о северокорейской денуклеаризации.

"В нашем очень интересном мире все возможно, но я думаю, что Ким Чен Ын в полной мере осознает огромный экономический потенциал Северной Кореи, и не будет препятствовать этому (экономическому развитию - ИФ)", - написал он в "Твиттере".

"Также он знает, что я - на его стороне, и он не хочет нарушать данное мне обещание. Сделка состоится", - добавил он.

Президент США провел два саммита с Ким Чен Ыном. Первая встреча в Сингапуре позволила сторонам наметить пути возможной денуклеаризации КНДР. Второй саммит в Ханое завершился без конкретных результатов из-за нежелания Вашингтона смягчить санкции против Пхеньяна.

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Тэги: КНДР, ЛИДЕР, РАКЕТЫ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]