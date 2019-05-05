Пуски северокорейских ракет были проведены по указанию лидера страны Ким Чен Ына - ЦТАК

Ракетные пуски КНДР в минувшую субботу были испытательными, они были осуществлены по указанию северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщило в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В нем говорится, что Ким Чен Ын отдал приказ об "учении по нанесению ударов" с использованием "реактивных установок дальнего действия" и не указанного в сообщении вида "тактического управляемого оружия".
Сеул, который зафиксировал пуски, сначала назвал их ракетными, а несколько позднее назвал пусками реактивных "снарядов".
Наблюдатели считают, что этот вид оружия не подпадает под запрет и санкции со стороны ООН.
Эти действия Пхеньяна вызвали широкий резонанс в мире, политики и эксперты назвали их попытками Северной Кореи оказать давление на президента США Дональда Трапа после провала ханойского саммита США-КНДР.
В то же время сам Д.Трамп завил в субботу, что уверен в возможности достижения соглашения с Ким Чен Ыном о северокорейской денуклеаризации.
"В нашем очень интересном мире все возможно, но я думаю, что Ким Чен Ын в полной мере осознает огромный экономический потенциал Северной Кореи, и не будет препятствовать этому (экономическому развитию - ИФ)", - написал он в "Твиттере".
"Также он знает, что я - на его стороне, и он не хочет нарушать данное мне обещание. Сделка состоится", - добавил он.
Президент США провел два саммита с Ким Чен Ыном. Первая встреча в Сингапуре позволила сторонам наметить пути возможной денуклеаризации КНДР. Второй саммит в Ханое завершился без конкретных результатов из-за нежелания Вашингтона смягчить санкции против Пхеньяна.
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