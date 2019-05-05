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СНГ 05.05.2019 14:56

Кличко продал экскурсию по Киеву за $50 тыс. на благотворительном аукционе с участием мировых звезд бокса

Мэр Киева Виталий Кличко на благотворительном вечере, который устроил Всемирный боксерский совет (WBC), продал лот - экскурсию по Киеву - за $50 тыс., деньги, вырученные за продажу, будут потрачены на поддержку и реабилитацию спортсменов во всем мире, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Мероприятие "Ночь чемпионов" состоялось в Лас-Вегасе (США), где в нем приняли участие легенды мирового бокса.

"Те, кто достиг успеха в жизни, кто имеет возможность помогать людям, должны это делать. И очень хорошо, что WBC занимается благотворительностью, много лет собирает средства, в том числе и на поддержку и реабилитацию спортсменов. И поскольку я нахожусь в командировке в США, был рад присоединиться к мероприятию и еще раз сделать промо Киеву и Украине. Экскурсия по нашему замечательному городу "ушла" за 50 тыс. долларов", - рассказал после благотворительного вечера В.Кличко.

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Тэги: УКРАИНА, КИЕВ, КЛИЧКО, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]