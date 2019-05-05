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Происшествия 05.05.2019 15:21

Тело погибшего рабочего было обнаружено после взрыва на химзаводе в США, два человека числятся пропавшими без вести

На месте взрыва химического завода в городе Уокигане (штат Иллинойс) обнаружено тело одного из трех пропавших без вести рабочих, сообщили СМИ со ссылками на местных пожарных.

Поиск еще двух пропавших временно приостановлен в связи с опасностью обрушения стен аварийного здания.

После взрыва четверо пострадавших были госпитализированы.

Причины субботнего взрыва пока не установлены, эксперты продолжают расследование.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ЗАВОД, ВЗРЫВ, ТЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]