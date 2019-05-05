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СНГ 05.05.2019 16:04

Зеленский: о роспуске Рады говорить рано

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о возможном роспуске Верховной Рады и досрочных парламентских выборах пока рано говорить, так как он еще не вступил в должность.

"Рано об этом (о роспуске парламента - ИФ) говорить - еще нет полномочий. Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ", - сказал В.Зеленский журналистам после встречи с лидерами фракций Верховной Рады в субботу в Киеве.

На встрече с руководством Рады и представителями фракций В.Зеленский предложил назначить его инаугурацию на пост президента на 19 мая. Эту дату фракции обсудят, а решение будет принято на заседании 14 мая.

Дата 19 мая позволяет по срокам в соответствие с законом поставить вопрос о роспуске парламента и назначении досрочных выборов в Раду. Если инаугурация будет сдвинута на более поздний срок, то возможность роспуска Рады будет упущена, считают эксперты.

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Тэги: УКРАИНА, РАДА, РОСПУСК, ЗЕЛЕНСКИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]