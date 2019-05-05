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Дальнее зарубежье 05.05.2019 10:26

В Северной Македонии начался второй тур президентских выборов

Более 3,4 тыс. избирательных участков на втором туре президентских выборов открылись в Северной Македонии.

На пост главы государства претендуют выдвиженец от правящего Социал-демократического союза Стево Пендаровски и представитель оппозиционной партии ВМПО-ДПМНЕ Гордана Силяновски-Давкова.

В первом туре, прошедшем в апреле, С.Пендаровски набрал 42,81% голосов избирателей, Г.Силяновски-Давкова - 42,25%.

Наблюдатели отмечают, что ключевым вопросом на выборах может стать явка избирателей. Для того чтобы они были признаны состоявшимися, в них должны принять участие не менее 40% имеющих право голоса. Если же они будут признаны недействительными, то придется повторить оба раунда.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СЕВМАКЕДОНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]