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Религия 05.05.2019 16:48

У мусульман начинается священный месяц рамадан

В это воскресенье с заходом солнца у мусульман начинается священный месяц рамадан - время поста и молитвы, когда приверженцы ислама добрыми делами и воздержанием будут испрашивать у Всевышнего прощения грехов.

Завершится рамадан 5 июня праздником Ураза-байрам, или, по-арабски, Ид аль-Фитр.

Существуют разные традиции определения начала рамадана. Формально он наступает с появлением на небе нового месяца, однако месяц может быть не виден из-за туч, и в этом случае исламское духовенство может принять решение о переносе начала священного месяца на другой день - соответственно, позже отмечается и праздник разговения.

От поста в рамадан освобождаются дети, беременные и кормящие женщины, больные, престарелые люди, а также путники.

В дни рамадана мусульмане обязаны также выплачивать специальную милостыню - садаку, размер которой четко установлен. Богатые россияне в этом году должны будут выплатить пожертвования в размере не менее 500 рублей за каждого члена семьи, люди со средним достатком - по 300 рублей, а малоимущие - по 100 рублей.

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Тэги: РОССИЯ, МУСУЛЬМАНЕ, РАМАДАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]