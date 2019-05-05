В ДТП автобуса с грузовиком в Баку пострадали 6 человек, состояние 2 из них тяжелое - Минздрав

Шесть человек пострадали в результате произошедшей в воскресенье в Сабунчинском районе Баку аварии с участием автобуса и грузового автомобиля, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Азербайджана Парвиз Абубекиров.
«Пострадавшие в ДТП три женщины и трое мужчин госпитализированы в Городскую клиническую больницу №3», - отметил глава пресс-службы.
По его словам, медики оценивают состояние двоих из пострадавших как тяжелое, а остальных четверых – как средней тяжести.
Р.Бабаев
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