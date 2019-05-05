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Происшествия 05.05.2019 11:46

В ДТП автобуса с грузовиком в Баку пострадали 6 человек, состояние 2 из них тяжелое - Минздрав

Шесть человек пострадали в результате произошедшей в воскресенье в Сабунчинском районе Баку аварии с участием автобуса и грузового автомобиля, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Азербайджана Парвиз Абубекиров.

«Пострадавшие в ДТП три женщины и трое мужчин госпитализированы в Городскую клиническую больницу №3», - отметил глава пресс-службы.

По его словам, медики оценивают состояние двоих из пострадавших как тяжелое, а остальных четверых – как средней тяжести.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ДТП, АВТОБУС, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]