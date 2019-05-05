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Регион 05.05.2019 17:43

Население Грузии в 2018 году сократилось до 3 млн 723,5 тыс. человек

Численность населения Грузии на 1 января 2019 года составила 3 млн 723,5 тыс. человек, что на 0,2% меньше, чем на ту же дату годом ранее, сообщает во вторник Национальная служба статистики.

По данным ведомства, в 2018 году в Грузии зафиксирован положительный естественный рост (4 тыс. 614 человек) и отрицательное миграционное сальдо (-10 тыс. 783 человек).

На начало текущего года 58,7% населения страны проживало в городских поселениях, при этом почти треть всего населения - в Тбилиси (1 млн 171,1 тыс. человек).

Доля населения Грузии в возрасте от 0 до 14 лет составляет 20,3% от общей его численности, людей трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) - 64,9%, в возрасте 65 лет и старше - 14,8%.

Вместе с тем, по состоянию на 1 января 2019 года, число мужчин практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом, составив 1 млн 790,9 тыс. (48% населения), а число женщин уменьшилось на 0,3%, до 1 млн 932,6 тыс. (52%).

Число эмигрантов в стране в 2018 году выросло на 15,8% - до 98,935 тыс. человек, а иммигрантов - на 5,9%, до 88,152 тыс. человек. Люди трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) среди эмигрантов составляют 86,6%, среди иммигрантов - 84,5%.

Согласно прогнозу Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA), численность населения Грузии к 2050 году может приблизиться к показателю 2 млн 985 тыс. человек.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ДЕМОГРАФИЯ, ЧИСЛЕННОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]