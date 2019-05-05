Население Грузии в 2018 году сократилось до 3 млн 723,5 тыс. человек

Численность населения Грузии на 1 января 2019 года составила 3 млн 723,5 тыс. человек, что на 0,2% меньше, чем на ту же дату годом ранее, сообщает во вторник Национальная служба статистики.
По данным ведомства, в 2018 году в Грузии зафиксирован положительный естественный рост (4 тыс. 614 человек) и отрицательное миграционное сальдо (-10 тыс. 783 человек).
На начало текущего года 58,7% населения страны проживало в городских поселениях, при этом почти треть всего населения - в Тбилиси (1 млн 171,1 тыс. человек).
Доля населения Грузии в возрасте от 0 до 14 лет составляет 20,3% от общей его численности, людей трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) - 64,9%, в возрасте 65 лет и старше - 14,8%.
Вместе с тем, по состоянию на 1 января 2019 года, число мужчин практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом, составив 1 млн 790,9 тыс. (48% населения), а число женщин уменьшилось на 0,3%, до 1 млн 932,6 тыс. (52%).
Число эмигрантов в стране в 2018 году выросло на 15,8% - до 98,935 тыс. человек, а иммигрантов - на 5,9%, до 88,152 тыс. человек. Люди трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) среди эмигрантов составляют 86,6%, среди иммигрантов - 84,5%.
Согласно прогнозу Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA), численность населения Грузии к 2050 году может приблизиться к показателю 2 млн 985 тыс. человек.
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