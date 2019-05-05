Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8986 RUR   0.026 GBR   2.2157 TRY   0.2848

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.81 -1.79 Brent 70.75 -1.43

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 05.05.2019 18:08

Менее трети латвийцев считают, что работать в частном секторе лучше, чем на государство - опрос

Больше половины жителей Латвии считают, что работа в государственном секторе в целом лучше, чем в частном, свидетельствуют данные опроса, проведенного в марте социологическим агентством SKDS.

Большинство латвийцев считают, что лучше работать в госсекторе - такое мнение выразили 55% опрошенных, что на 3,2 процентного пункта больше, чем в прошлом году. Самый высокий показатель был зарегистрирован в 2011 году, когда так считали 58,3% населения.

Участников вопроса просили дать ответ о выборе частного и государственного сектора, учитывая все связанные с работой моменты - зарплата, условия труда, безопасность, социальные гарантии и пр.

31,2% опрошенных считают, что лучше работать в частном секторе, что почти на 1 процентный пункт меньше, чем годом ранее.

Еще 13,8% опрошенных не смогли дать конкретного ответа на этот вопрос.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛАТВИЯ, РАБОТА, МЕСТО, ОПРОС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]