Менее трети латвийцев считают, что работать в частном секторе лучше, чем на государство - опрос

Больше половины жителей Латвии считают, что работа в государственном секторе в целом лучше, чем в частном, свидетельствуют данные опроса, проведенного в марте социологическим агентством SKDS.

Большинство латвийцев считают, что лучше работать в госсекторе - такое мнение выразили 55% опрошенных, что на 3,2 процентного пункта больше, чем в прошлом году. Самый высокий показатель был зарегистрирован в 2011 году, когда так считали 58,3% населения.

Участников вопроса просили дать ответ о выборе частного и государственного сектора, учитывая все связанные с работой моменты - зарплата, условия труда, безопасность, социальные гарантии и пр.

31,2% опрошенных считают, что лучше работать в частном секторе, что почти на 1 процентный пункт меньше, чем годом ранее.

Еще 13,8% опрошенных не смогли дать конкретного ответа на этот вопрос.