Израиль перебрасывает к границе с сектором Газа дополнительную танковую бригаду - представитель командования

Командование армии обороны Израиля начало переброску к границе с сектором Газа 7-й танковой бригады, чтобы усилить военную группировку в приграничном районе, сообщил официальный представитель армии журналистам в воскресенье.
Он отметил, что это делается, чтобы "располагать достаточными силами на случай необходимости".
Другой представитель армейского командования - генерал-лейтенант Джонатан Конрикус - сообщил журналистам, что, по оценкам, жесткое противостояние в этом регионе продлится еще несколько дней.
Как сообщалось, в результате ракетных пусков боевиков из сектора Газа по израильской территории погиб один гражданин Израиля, ответными ударами израильских военных были убиты два боевика палестинского движения "Исламский джихад".
Всего с минувшей субботы палестинские боевики осуществили пуски около 450 ракет по Израилю, израильские ВВС атаковали более чем 200 объектов движений ХАМАС и "Исламский джихад" в Газе.
Посредники из Египта и ООН продолжают активно работать с заинтересованными сторонами для предотвращения эскалации насилия.
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