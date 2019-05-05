Анкара не откажется от закупки С-400 под давлением США - турецкий вице-премьер

Турция не намерена подчиняться санкциям США, которыми они угрожают в случае приобретения российских зенитных ракетных комплексов С-400, подтвердил вице-премьер Турции Фуат Октай.
В интервью телеканалу Kanal 7 он заявил, что озабоченности США по этому поводу не имеют под собой оснований и Турция не отступится от сделки с Россией.
Ранее аналогичную позицию Анкары уже озвучивали президент Реджеп Тайип Эрдоган, другие руководители.
США предупредили Турцию, что откажут ей в приобретении американских истребителей F-35 и участии в программе их производства, а также возможном введении экономических санкций.
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