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Регион 05.05.2019 14:21

Анкара не откажется от закупки С-400 под давлением США - турецкий вице-премьер

Турция не намерена подчиняться санкциям США, которыми они угрожают в случае приобретения российских зенитных ракетных комплексов С-400, подтвердил вице-премьер Турции Фуат Октай.

В интервью телеканалу Kanal 7 он заявил, что озабоченности США по этому поводу не имеют под собой оснований и Турция не отступится от сделки с Россией.

Ранее аналогичную позицию Анкары уже озвучивали президент Реджеп Тайип Эрдоган, другие руководители.

США предупредили Турцию, что откажут ей в приобретении американских истребителей F-35 и участии в программе их производства, а также возможном введении экономических санкций.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТУРЦИЯ, ПОЛИТИК, США, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]