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Регион 05.05.2019 18:35

Турция и Россия обсудили ситуацию вокруг сирийского района Тель-Рифат - турецкий вице-премьер

Официальные представители Турции и России обсудили ситуацию и размещение сил в граничащим с Ираком сирийском районе Тель-Рифат, сообщил турецкий вице-премьер Фуат Октай в воскресенье.

В интервью телеканалу Kanal 7 он сообщил, что Турция и Россия предметно рассмотрели вопросы, связанные с развитием обстановки в регионе.

Они также затронули тему турецкой военной операции в районе границы с Ираком, которая будет осуществляться до тех пор, пока там сохраняется опасность для турецких военных.

"Мы договорились остановиться на этом (Тель-Рифате), но если эти атаки продолжатся, все может принять другую форму. Мы обсуждаем это с Россией", - сказал вице-премьер.

Как сообщалось, в минувшую субботу в результате ударов курдских формирований по турецким силам из района Тель-Рифата погибли четверо турецких военнослужащих, двое получили ранения.

В свою очередь, пятеро курдских боевиков погибли в результате авианалета турецкой авиации.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, СИРИЯ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]