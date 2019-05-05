Ливень затопил села на востоке Грузии, оставил без света их жителей

Сильный ливень, который продолжался почти всю ночь на востоке Грузии, создал серьезные проблемы селам Лагодехского муниципалитета (регион Кахетия), подтопив дороги, первые этажи и подвалы домов местных жителей, их приусадебные участки, виноградники и фруктовые сады.
Как сообщают в воскресенье грузинские СМИ, водная стихия повредила линии электропередачи, в результате чего жители большинства сел муниципалитета остались без света.
Особенно пострадало население сел Вардисубани и Афаниси, дома, подворья и сельскохозяйственные угодья которых почти полностью оказались в воде. Проливной дождь был настолько сильным, что дренажные каналы не могли справиться с мощными потоками воды.
"В течение всей ночи на местах были мобилизованы пожарные-спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, которые помогали местным жителям откачивать воду из домов и дворов, на месте также была мобилизована спецтехника. Работы по ликвидации последствий стихийного бедствия все еще продолжаются", - сказал журналистам мэр Лагодехского муниципалитета Джондо Мдивнишвили.
По его словам, создана специальная комиссия, которая приступит к подсчету ущерба, нанесенного стихией.
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