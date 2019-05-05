Иран мобилизует все имеющиеся в его распоряжении ресурсы, чтобы в условия санкций со стороны США обеспечить экспорт нефти, заявил замминистра нефти Ирана Амир Хуссейн Заманиния.
"Мы мобилизуем все возможности нашей страны и продаем нефть на "сером" рынке", - цитирует замминистра государственное информагентство ИРНА.
Он не конкретизировал, что имел в виду под "серым" рынком, однако ранее Иран в обход санкций уже продавал нефть по заниженным ценам частным компаниям.
Замминистра сказал, что, "естественно, мы не будем продавать по 2,5 млн баррелей в день", как это было до введения американских санкций. При этом он отметил: " Это не контрабанда. Это противодействие санкциям, которые мы считаем несправедливыми и незаконными".
По его словам, в настоящее время правительство работает над принятием "серьезного решения", касающегося финансовой и экономической деятельности страны.
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