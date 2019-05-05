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Регион 05.05.2019 19:28

Тегеран задействует все возможности для продажи своей нефти, в том числе на "сером" рынке - чиновник

Иран мобилизует все имеющиеся в его распоряжении ресурсы, чтобы в условия санкций со стороны США обеспечить экспорт нефти, заявил замминистра нефти Ирана Амир Хуссейн Заманиния.

"Мы мобилизуем все возможности нашей страны и продаем нефть на "сером" рынке", - цитирует замминистра государственное информагентство ИРНА.

Он не конкретизировал, что имел в виду под "серым" рынком, однако ранее Иран в обход санкций уже продавал нефть по заниженным ценам частным компаниям.

Замминистра сказал, что, "естественно, мы не будем продавать по 2,5 млн баррелей в день", как это было до введения американских санкций. При этом он отметил: " Это не контрабанда. Это противодействие санкциям, которые мы считаем несправедливыми и незаконными".

По его словам, в настоящее время правительство работает над принятием "серьезного решения", касающегося финансовой и экономической деятельности страны.

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Тэги: ИРАН, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ, РЫНОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]