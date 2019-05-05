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Происшествия 05.05.2019 19:57

Украинский альпинист скончался на Эльбрусе

Мужчина потерял сознание и умер во время восхождения на Эльбрус, спасатели эвакуируют тело, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по КБР в воскресенье.

"В 11:28 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что на Эльбрусе на высоте 3500 м над уровнем моря мужчина 1985 года рождения при восхождении потерял сознание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительным данным, альпинист из Украины не подает признаков жизни.

Для эвакуации альпиниста выдвинулись 14 спасателей Эльбрусского ВПСО, СКРПСО МЧС России.

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Тэги: РОССИЯ, ЭЛЬБРУС, УКРАИНЕЦ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]