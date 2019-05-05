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Дальнее зарубежье 05.05.2019 20:20

Не менее 30 человек пострадали в результате нападения на полицейский участок на севере Афганистана - СМИ

В результате нападения боевиков на полицейский участок в городе Пули-Хурми северной афганской провинции Баглан пострадали, по меньшей мере, 30 человек, сообщил в воскресенье телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.

Группа вооруженных боевиков атаковала участок после того, как смертник подорвал себя перед зданием, где расположен участок.

По данным источников, в настоящее время силы безопасности ведут перестрелку с террористами.

Ответственность за нападение взяло на себе афганское движение "Талибан"

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПОЛИЦИЯ, АТАКА, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]