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Дальнее зарубежье 05.05.2019 20:44

Лейбористы потеряли доверие к Мэй, так как она нарушила доверенности по Brexit - политик

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй нарушила условия конфиденциальности переговоров с оппозиционной Лейбористской партией о компромиссе по Brexit, данные о которых просочились в СМИ, и более не может пользоваться доверием, заявил министр финансов теневого кабинета лейбористов Джон Макдоннел.

"Нет, извините. Это невозможно после того, как она в эти выходные нарушила условия конфиденциальности", - сказал он телерадиокорпорации ВВС.

Политик добавил: "Я действительно думаю, что она поставила под угрозу переговоры ради своей личной защиты".

Тем не менее он сказал, что переговоры будут продолжены, и если сделка все еще возможна, то ее следует заключить быстро.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, УСЛОВИЯ, НАРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]