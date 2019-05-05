В результате катастрофы в аэропорту "Шереметьево", по предварительным данным, погибли 13 человек, сообщил "ИФ информированный источник.

"В результате жесткой посадки самолета "Сухой суперджет-100" погибли 13 человек", - сказал собеседник агентства.

В воскресенье вечером следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". По данным источника "Интерфакса", самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку: лайнер ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся.

Пассажиры и экипаж эвакуировались по аварийному трапу. Следственный комитет (СК) ранее сообщил об одном погибшем и четверых пострадавших гражданах. Столичное управление СК на транспорте расследует уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения самолета, повлекшие смерть двух или более лиц).